A Rocchetta Sant’Antonio viaggio tra Storia, religione e tradizioni

La Memoria Storica: “Non come la vetta più alta di una montagna difficile da scalare e spesso poco empatica col Territorio in cui è collocata”, ma parte integrante di quest’ ultimo.

Riflessione, Conoscenza, Approfondimento come “quel condimento in più, utile ad irrigare i campi”, affinché diano “alberi forti e rigogliosi”.

Questo il filo conduttore della conversazione informale tenutasi lo scorso 11 marzo 2019 a Rocchetta Sant’ Antonio, a pochi chilometri dal Capoluogo Dauno, presso la Basilica Cattedrale dell’Assunta, nel cuore del centro storico, con gli alunni delle scuole elementari e medie dell’Istituto Comprensivo “Papa Giovanni Paolo II”.

A fare “gli onori di casa”, il parroco Don Antonio Aghilar.

“Guida artistico-religiosa per un giorno”, il professor Pasquale Bonnì.

L’iniziativa fa da contorno alle conferenze a Tema, in occasione celebrazioni per il Duecento Cinquantesimo Anniversario della Consacrazione della Chiesa Matrice di Maria Assunta (1768-2018).

Conferenze che verranno sicuramente riproposte durante il periodo estivo, per i tanti turisti e non che affolleranno “vie e viuzze del Borgo Antico”.

L’incontro è stato preceduto, nel primo pomeriggio, nel silenzio del piccolo ma ricco di Storia e tradizioni Borgo di provincia, lì sulle vette del Sub Appennino, “col vento che accarezzava le foglie degli alberi, da una breve chiacchierata presso lo stesso Istituto con alunni e docenti, per spiegare, in modo semplice fresco e asciutto, i motivi di questa visita.

Qui, si sono snocciolate, cadenzando il linguaggio per i giovani discenti, a grandi linee, un po’ le parti più importanti di cui è composta la Basilica Cattedrale, tra affreschi e icone religiose come quella di Sant’Antonio Abate, festeggiato il 15 gennaio.

Breve ma intesa visita “extra moenia” svisceratasi non senza curiosità degli stessi alunni, prontamente “risanate”.

In appendice tra le luminose navate centrali e laterali della “sempre più maestosa” Basilica Cattedrale “Beata Vergine Maria dell’ Assunta”, excursus sulla figura di Gerardo Maiella e il suo incontro con Monsignor D’ Amato, avvenuto a Deliceto, a pochi chilometri dal Capoluogo Dauno, nella seconda metà del Settecento, nella casa dei Redentoristi dove era solito accompagnare i parroci ai ritiri spirituali, con alcuni punti di convergenza: innata umiltà di spirito, condivisione totale del loro spirito missionario.

E ancora…non meno importante, ha voluto concludere il professore, nella breve “passeggiata artistica”, sono il Coro ligneo del Villani, organo musicale del XVIII secolo e l’Ultima Cena, olio su tela di Scuola napoletana, del XIX secolo.

Filo conduttore: Farsì che, ha voluto riecheggiare quest’ultimo rivolto agli studenti un po’ assonati data l’ora pomeridiana ma attenti e “con gli occhi incuriositi e scrutatori”, “calpestando quelle mattonelle che sembrano quasi usurate nel tempo”, osservando quelle icone religiose e quelle soavi arcate, ciascuno di noi, possa rimembrare l’impegno che c’è stato nel realizzarle e custodirle nel tempo”.

Marco Bonnì