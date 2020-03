Apricena, la protesta “I cittadini devono restare a casa, noi politici in Consiglio? No”

Oggi è stato convocato il consiglio comunale a porte chiuse, rispettando la distanza di un metro tra i consiglieri comunali.

Apricena, 12 marzo 2020. “Conte, nell’ultimo DPCM emanato ieri sera, specifica che le pubbliche amministrazioni sono tenute a svolgere solo le attività indifferibili. NESSUNO DEI 17 PUNTI ALL’O.D.G. HA IL CARATTERE DELL’URGENZA, quindi risultano tutti rinviabili, comprese le nostre proposte.

Al di là di ogni polemica, intendiamo attenerci alle ulteriori disposizioni restrittive elencate ieri sera dal Presidente del Consiglio, al fine di ridurre gli spostamenti e gli assembramenti non necessari. Pertanto, per un dovere morale e civico, come già fatto a più riprese in questi giorni, chiediamo la sospensione dei lavori delle Commissioni consiliari e del Consiglio Comunale fino alla data del 3 Aprile, salvo ulteriori disposizioni, come avvenuto in tanti Comuni limitrofi, ancor prima che venissero emanate le ultime disposizioni dal governo. Servire i cittadini è un obbligo morale, ma va fatto sempre con atti di responsabilità. PERCIÒ SE LE ISTITUZIONI CHIEDONO RESPONSABILMENTE AI CITTADINI DI RESTARE A CASA NON POSSIAMO NOI FARE L’ESATTO CONTRARIO, LADDOVE NON CI SIANO URGENZE.

In un’ottica collaborativa e certi che in questo momento non si possa far altro che essere UNITI, chiediamo al Sindaco di utilizzare gli strumenti telematici a sua disposizione per le comunicazioni urgenti. Al contempo chiediamo l’immediata attivazione del COC (Centro Operativo Comunale), per andare incontro alle esigenze degli anziani e di tutte quelle persone sole che necessitano di aiuto in un frangente così difficile e delicato, e invitiamo nuovamente il Sindaco a posticipare – seguendo l’operato dei suoi colleghi amministratori – i pagamenti delle tasse comunali, al fine di non gravare ulteriormente sulle spalle di chi è costretto, suo malgrado, a tener chiusa la propria attività”.

(Democraticamente Apricena, 12 marzo 2020)