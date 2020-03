Coronavirus, 75enne muore in Salento: è sesta vittima pugliese

Un uomo di 75 anni risultato positivo al Coronavirus, è morto nell’ospedale Galatina. La notizia viene confermata dalla Prefettura di Lecce. L’uomo, originario di Monteroni, soffriva di problemi polmonari e da qualche settimana era ricoverato nell’ospedale di Copertino.

Le sue condizioni sono andate via via peggiorando, compromettendo sempre più le funzioni respiratorie. Nei giorni scorsi era stato sottoposto al tampone che aveva dato esito positivo al Covid 19, ed era stato trasferito al reparto infettivi di Galatina dove è morto. Si tratta del secondo caso in Salento e della sesta vittima pugliese.