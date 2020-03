Coronavirus, mancano mascherine nel Foggiano. Barone “Speculazione parte dalle ditte”

Manfredonia

mirata azione di sciacallaggio

grosse quantità per venderle poi a cifre che hanno toccato anche il 600% del loro costo

, 12 marzo 2020. A, come in molte località del Foggiano e della Puglia, si stanno avendo difficoltà nell’approvvigionamento dei(DPI). In primisma anchee, di recente, semplicidiventati quasi introvabili. Le cause sono facilmente deducibili: la diffusione della pandemia daha determinato un’impennata delle richieste con conseguenze affanno da parte delle aziende produttrici. Nello stesso tempo c’è chi ha attuato una, acquistandone, specialmente attraverso i siti on-line.

“Le mascherine sono importanti ma lo è ancora di più restare a casa”, spiega a StatoQuotidiano la consigliera regionale del M5S Rosa Barone. “E’ necessario che le categorie a rischio siano fornite per prime. Come M5S abbiamo regalato 160 mila euro dal taglio degli stipendi in DPI per le guardie mediche di tutta la Regione. Nessuno dovrebbe mai speculare su questi dispositivi. Sappiamo che non sono i farmacisti, perché ci sono i controlli della Guardia di Finanza, la speculazione infatti parte dalle ditte. E’ triste perché non devono essere i cittadini a pagare, anche in termine di salute, una situazione molto grave a livello mondiale. Dovremo essere tutti solidali e remare nella stessa direzione”.

Solo ieri la Regione Puglia ha attivato un coordinamento centrale per la gestione degli acquisti e delle scorte di DPI, richiedendo alle ditte produttrici la fornitura di 500mila dispositivi necessari per far fronte alle esigenze del sistema sanitario regionale. Tali dispositivi saranno però assegnati esclusivamente in via prioritaria alle figure professionali esposte a rischio biologico ossia gli operatori di 118 e Pronto Soccorso, e il personale dei reparti di Malattie Infettive, Anestesia e Rianimazione, Pneumologia e Medicina interna.

L’Organizzazione mondiale della sanità raccomanda di indossare una mascherina solo se sospetti di aver contratto il nuovo coronavirus e presenti sintomi quali tosse o starnuti, oppure se ti prendi cura di una persona con sospetta infezione da nuovo coronavirus. L’uso della mascherina aiuta a limitare la diffusione del virus ma deve essere adottata in aggiunta ad altre misure di igiene respiratoria e delle mani. Non è utile indossare più mascherine sovrapposte. Inoltre, la mascherina non è necessaria per la popolazione generale in assenza di sintomi di malattie respiratorie (Fonte: Ministero della Salute) Le mascherine possono proteggere anche gli immunodepressi che sono a rischio di contrarre malattie e più esposti alle infezioni. L’uso delle mascherine nelle zone rosse o di focolaio può servire se si lavora a stretto contatto con persone sconosciute: tassisti, dipendenti di uffici aperti al pubblico, alcuni sindacati di categoria le consigliano.

