Dietrofront Landella sui mercati rionali, Ragni e Cicolella “Cosa sarebbe potuto accedere?”

“C’è voluta la decisione del Governo Conte a far capire al sindaco Landella che la sua intenzione di riaprire i mercati sarebbe stata folle e irresponsabile”. Lo dichiarano i coordinatori provinciali di Italia Viva Foggia, Aldo Ragni e Rosa Cicolella, in riferimento al dietro-front del primo cittadino di Foggia sull’apertura dei mercati rionali, decisa in seguito alle ultime disposizioni governative sulla diffusione del Coronavirus Covid-19. La presa di posizione manifestata da Landella poco prima del messaggio del Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte continua comunque a lasciare perplessi. “-. Una cosa è, con gli opportuni accorgimenti, consentire un accesso contingentato agli esercizi commerciali, in particolare a quelli che vendono generi alimentari; un’altra pretendere che sia rispettato il livello minimo di precauzione in spazi aperti e angusti come il Mercato Rosati ed altre superfici mercatali cittadine. Ricordiamo che, anche se il numero dei contagiati da Covid-19 è in Puglia relativamente basso, il maggior numero di contagi – e purtroppo di decessi- si è verificato in Capitanata”.

“C’è un solo messaggio che le istituzioni all’unisono devono far passare: bisogna stare a casa! Tutto il resto contribuisce alla confusione ed alla sottovalutazione degli effetti di questo virus”, concludono i due coordinatori provinciali.