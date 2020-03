Foggia, affollamenti luoghi pubblici: Landella chiude villa comunale e cimitero

Foggia, 12 marzo 2020. “ Per la tutela di tutti, anche di coloro che hanno continuato ad affollare i luoghi pubblici nonostante l’obbligo di restare a casa , ho disposto, con l’ordinanza sindacale 17/2020, la chiusura immediata dei parchi giochi comunali recintati, della Villa comunale, dei giardini pubblici recintati e del cimitero (con esclusioni delle attività non differibili come le tumulazioni, che saranno effettuate a cura del personale preposto)”.

Lo comunica in una nota odierna il sindaco di Foggia, Franco Landella.