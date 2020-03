Foggia. Il brusco risveglio dei commercianti che hanno resistito nell’emergenza

Foggia

, 12 marzo 2020. Erano giorni che i commercianti languivano nell’attesa di un cliente che varcasse la porta, e già intravedevano la possibilità di chiudere mentre attendevano il decreto Conte di ieri sera sull’ emergenza coronavirus. I problemi sono quelli noti: “Per me commercialmente parlando è una mazzata chiudere, ma è come se fosse già avvenuto”, dice la titolare della profumeria in corso Giannone.. Con gli altri negozi della zona avevano creato un gruppo whatsapp per coordinare gli orari di apertura e chiusura. “In questi giorni di strade desolate si vedono in giro solo stranieri che cercano di entrare, ma noi diciamo loro che siamo aperti esclusivamente per organizzazione interna. In negozio siamo tutte donne, alcuni possono essere male intenzionati”.

fotogallery foggia 10 – 11 marzo 2020 (ph enzo maizzi)

foggia, emergenza sanitaria (ph enzo maizzi, 10.03.2020)

E’ trascorso il primo giorno di negozi aperti e di mercato Rosati chiuso. Non riapriranno per ora né i primi, né il secondo, come i mercati rionali. Hanno provato comunque la vendita per un giorno senza il viavai intorno alle bancarelle, che ha dimunito ulteriormente il flusso di clienti. Il coronavirus ridisegna gli spazi della socialità, gli itinerari, i percorsi spesso legati al tour degli acquisti. La signora che vende oggetti d’arredo non riesce proprio ad immaginare come sarebbe stato l’allestimento della vetrina verso la primavera, che è già palpabile nell’aria con gli abiti più leggeri e il cambio stagione all’insegna di guanti e mascherine. “Siamo veramente avviliti anche perché non sappiamo per quanto tempo”. La grande corsa all’ultimo acquisto si è fermata praticamente ai saldi di metà febbraio nei negozi di abbigliamento.

Molti di loro hanno scritto sulla pagina facebook degli accorgimenti sanitari adottati. Blitz abbigliamento donna scriveva ieri: “Care clienti, l’emergenza sanitaria sta coinvolgendo il nostro paese. Io non mi fermo, pertanto adotterò semplici regole ordinarie che mi permetteranno di lavorare in sicurezza per tutelare la mia e vostra salute, sanificando gli arredi e gel disinfettante per chi vuole prima e dopo. Cercherò di dare il meglio, ma alla giusta distanza. grazie per la collaborazione”. Dopo l’annuncio di Giuseppe Conte: “Ho deciso di sospendere la mia attività fino a data da destinarsi, per tutelare la mia e vostra salute. Resto a completa disposizione per chiarimenti, mi scuso per il disagio”. Invita la clientela a fare riferimento al cellulare e conclude: “Uniti ce la faremo”.

“Si informa la gentile clientela che nel rispetto delle disposizioni del DPCM del 09/03/2020I clienti potranno accedere al salone solo previo appuntamento. Come sempre tutto è monouso e dopo i servizi tutto verrà disinfettato. Vi aspettiamo”. Lo scrive Carrisi parrucchieri. Poche ore dopo: “L’Italia si ferma, non c’è molto da dire, restiamo uniti e tutto questo sarà solo un brutto ricordo. Lo Stato ordina la chiusura di tutte le attività commerciali che non sono di prima necessità per 2 settimane”. La chiusura dei bar fa dire a Frozen market che i prodotti della colazione sono da loro, la Lavanderia 2000 comunica che sarà chiusa al pubblico ma svolgerà servizio a domicilio.

Nei forni- pizzeria sono cambiati gli orari, anticipano la chiusura di almeno un’ora. Il titolare della Nuova fonte del pane, ci dice: “Si vende molto il pane, ovviamente, meno scaldatelli e pizze al taglio, mentre è stato incrementato il servizio a domicilio. La gente non vuole aspettare la fila, ha la psicosi. Le famiglie di 5 persone prima compravano 5-6 panini oggi 10-20 pezzi perché fanno la scorta”. Stessa cosa al panificio Frasca: “Vendiamo poca pizza e scaldatelli, solo pane perché è più avvertito come bene di consumo primario”. “Ma tu domani ci sei?” chiede un cliente ad un negozio di frutta. “Non lo so, dipende, oggi i prezzi al rifornimento erano già più alti, se continua così non so se mi conviene fare un grosso carico, e se ci fossero ulteriori disposizioni?”.

fotogallery foggia Rosati – Ipermercati (12.03.2020)

Strade vuote, cimitero, villa comunale e parchi recintati chiusi a Foggia. Lo ha deciso il sindaco Franco Landella mentre Antonio Tutolo a Lucera in un video su facebook esorta i cittadini: “Una cosa è andare nel parco a far giocare il bambino, una cosa è che vi mettete con gli amici a fare ciuciuù ciuciù”, che vuol dire a fare chiacchiere, “come se non fosse successo niente. Non mi costringete a chiudere il cimitero e la villa, sarebbe ancora più triste del momento che stiamo vivendo”.

Per rendere Foggia meno cupa un gruppo su facebook ha lanciato il disegno o lo striscione al balcone fatto dai bambini, una scritta “Tutto andrà bene” con l’arcobaleno. I cartelli che si vedono finora sono quelli dei negozi chiusi, e se prima erano cinesi oggi sono italiani. Rimandano alla consegna a casa, all’orario di riapertura, alla chiusura solo il pomeriggio com’era per qualcuno fino a ieri.