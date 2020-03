Foggia. La protesta “La legge uguale per tutti? Rosati chiusi.. Iper aperti..”

La legge è uguale per tutti ma non tutti sono uguali, ci sembra. Si colpisce sempre i più deboli

, 12 marzo 2020. ““. Lo dice ail sig.da Foggia, operatore del settore commerciale. “Nei vari mercati ortofrutticoli, ‘il Rosati’, dove si vendono prodotti di prima necessità la dove sarebbe più facile gestire, rispettando le norme di sicurezza, magari con qualche piccola variante (molto facile) come l’apertura delle bancarelle nei giorni alternati poiché le stesse sono suddivise dal metrò e mezzo per i coltivatori diretti e tre metri per i commercianti, tutelando tutti senza tanta fatica, restano chiusi. I grandi ipermercati aperti…. Come funziona?”.

Ieri il sindaco di Foggia, Franco Landella, è stato al centro di polemiche per la decisione di riaprire i mercati rionali, “grazie al piano anti assembramento” predisposto dal Comune, con decisione poi rientrata per le note misure governative, comunicate nella serata di ieri dal Premier Conte.