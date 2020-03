Foggia. “Polizia penitenziaria salutata con onore dalle altre forze dell’ordine” (VIDEO)

Quest’oggi, all’esterno del carcere di Foggia, all’uscita dall’istituto con a bordo di alcuni dei mezzi i detenuti da trasferire altrove, i Colleghi della Polizia Penitenziaria sono stati salutati dai Colleghi delle altre Forze di Polizia a sirene spiegate

, 12 marzo 2020. “e con il saluto militare”. “Quando ci chiediamo perché facciamo quello che facciamo, pagati male e spesso senza possibilità di una adeguata vita sociale, ignorati dalla politica e dall’Amministrazione e offesi da alcuni organi di informazione oltre che da delinquenti mascherati in altro, queste, anche se non definitive, sono le risposte che ci occorrono per andare avanti“. Lo dichiarano in una nota i referenti del sindacato SAPPE