Foggia, sorpresi minori con hashish: affidati ai genitori

Ai due giovani minorenni, che venivano accompagnati dagli Agenti, negli Uffici della Questura, verificata la positività della sostanza al narcotest in loro possesso, veniva contestata la violazione amministrativa, per uso personale di sostanze stupefacenti

, 12 marzo 2020. Agenti della Polizia di Stato del Reparto Volanti, nel corso di un servizio di prevenzione e controllo del territorio, notavano due ragazzi appiedati in Via, che alla vista della pattuglia tentavano di disfarsi di un involucro in plastica e di un pacchetto di sigarette. Gli agenti recuperavano il materiale e verificavano che entrambi, si erano liberati di alcuni grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish.. La sostanza veniva sottoposta a sequestro e i due ragazzi al termine degli atti di rito, Venivano affidati ai loro genitori.