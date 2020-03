“Lesono un male del nostro tempo. Nell’epoca delancora di più. Numerose sono, infatti, leche stanno circolando in questi giorni, in qualunque modo – molte viaggiano tramitedi messaggistica istantanea – e che riguardano qualunque informazione su come fronteggiare l’epidemia.

Una delle ultime ha a che fare con le banche. Corre voce che si stia ragionando sulla possibilità di limitare i prelievi in contanti all’interno delle banche. Semplicemente: non è vero. Quello che a oggi ci risulta, in base alle regole contenute nell’ultimo decreto della presidenza del consiglio dei ministri, datato 9 marzo 2020, è che non si possono creare assembramenti di persone in ogni luogo, banche comprese”.

Qui l’articolo integrale de Laleggepertutti