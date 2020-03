Manfredonia, 80enne con precedenti per tentato omicidio in casa con fucile a canne mozze

, 12 marzo 2020. Nel corso di un servizio di controllo straordinario del territorio, disposto dal, con lo specifico obiettivo die più in particolare di “arrivare” fino alle località di campagna, i, rinforzati dai Carabinieri Cacciatori e delle unità cinofile, hanno arrestato un 80enne, con precedenti per tentato omicidio volontario, perché a seguito di perquisizione domiciliare effettuata in conseguenza di minacce indirizzate da questi nei confronti di un’altra persona di Manfredonia, alle quale avrebbe detto “ti sparo”, è stato

Nel corso dello stesso servizio, è stato arrestato un rumeno classe 1989 sul conto del quale pendeva un provvedimento di cattura e per il quale dovrà scontare 3 mesi di reclusione presso il carcere di Foggia.

Inoltre un 28enne manfredoniano è stato deferito in stato di libertà, poiché a seguito di perquisizione veicolare è stato trovato in possesso di un bastone in bambù della lunghezza di 60 cm, occultato all’interno della propria autovettura e posto sotto sequestro.

Non sono mancati i controlli alla circolazione stradale, nel corso dei quali diversi conducenti, 25 in totale, sono stati trovati alla guida delle proprie autovetture senza l’uso delle cinture di sicurezza. 3 sono stati i veicoli sequestrati poiché sprovvisti di copertura assicurativa. 105 i punti decurtati dalle patenti degli utenti della strada.