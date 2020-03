Manfredonia, attivazione C.O.C. di Protezione Civile per emergenza Covid-19

la Commissione straordinaria del Comune di Manfredonia ha ordinato di “attivare, sino a cessata emergenza, il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) (..)

Manfredonia, 12 marzo 2020. “Visti i numerosi decreti, di cui l’ultimo il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 recante ‘Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia dicontenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11/03/2020“,per “assicurare nell’ambito del territorio comunale la direzione ed il coordinamento dei servizi atti a garantire le attività dei Protezione Civile e dare una risposta operativa per l’evoluzione dell’emergenza, assicurando l’effettività delle funzioni da svolgere, con l’informazione alla popolazione sugli scenari di rischio e all’incolumità pubblica, con particolare riguardo per le persone in condizione di fragilità sociale e con disabilità e per quelle vulnerabili per il profilo di rischio da infezione da Coronavirus COVID-2019”.

Funzioni di supporto/ruoli Nominativi

Tecnica e di pianificazione Ing. Giuseppe Di Tullo (Dirigente Protezione Civile) tel. 0884- 542913

Sanità Assistenza Sociale e Veterinaria Dott. Raffaele Angelillis (referente Ufficio

S.I.S.P. Manfredonia) tel. 0884 – 510441/401/445

Volontariato /Assistenza alla popolazione Matteo Perillo (Presidente delle’Associazione

di Volontariato P.A.S.E.R. di Manfredonia) tel. 0884 – 542913

Materiali e Mezzi Matteo Perillo (Presidente delle’Associazione di Volontariato P.A.S.E.R. di Manfredonia)

Strutture Operative Locali e Viabilità Dott. Lombardi Antonio (Comandante di

Polizia Locale) Tel. 0884 – 581014

Telecomunicazioni Matteo Perillo (Presidente delle’Associazione di Volontariato P.A.S.E.R. di Manfredonia) tel. 0884 – 542913