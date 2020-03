Manfredonia, controlli straordinari dei Carabinieri: 2 arresti, 2 denunce (I)

, 12 marzo 2020. I servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Foggia, con lo specifico obiettivo die più in particolare di “arrivare” fino alle località di campagna, solitamente meno frequentate ma comunque talvolta nelle mire dei ladri, hanno permesso ai Carabinieri di Manfredonia, rinforzati dai Carabinieri Cacciatori e delle unità cinofile, di rinvenire materiale rubato occultato all’interno di masserie e appezzamenti di terreno.

In particolare, dopo aver svolto la necessaria attività informativa sul territorio e aver localizzato una masseria, i militari nel corso di una perquisizione hanno rinvenuto materiale oggetto di furto, tra cui generatori di corrente, un trapano, un televisore, un decespugliatore, una cesoia, due taniche d’olio e diverso altro materiale trafugato alcuni giorni addietro da un’abitazione di campagna. Il materiale, riconosciuto dal proprietario, che incredulo ha ringraziato l’Arma, è stato messo a disposizione dell’AG nell’attesa di poter essere restituito. Nel corso della perquisizione, i militari hanno rinvenuto anche altro materiale di verosimile provenienza furtiva (una motozappa Honda e un decespugliatore, custoditi presso la Compagnia Carabinieri di Manfredonia) per il quale sono in corso attività e ricerche finalizzate a identificare i proprietari.

Tutto il materiale rubato è stato trovato nella disponibilità di una donna rumena, classe 1971, con numerosissimi precedenti di polizia, che è stata denunciata per ricettazione e che alle domande dei militari ha risposto di aver acquistato, non si sa per quale scopo, tutto il materiale da un venditore ambulante. (I – CONTINUA)