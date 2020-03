Manfredonia, Covid-19. Continuano controlli straordinari Pl “Cittadini rispettano le misure” (foto)

Polizia Locale

, 12 marzo 2020. Continuano i controlli straordinari degli agenti dellain entrata e in uscita da. Oltre al consueto controllo documentale, si procede con gli accertamenti dellenecessarie per recarsi fuori dal paese di residenza. Ricordiamo che è possibile ritirare il(che si allega in basso) presso il comando di Polizia Locale.

Controlli in corso in uscita verso San Giovanni Rotondo. Non elevata l’utenza che circola con i mezzi di trasporto, al momento tutta munita di autocertificazione per lavoro, o per questioni sanitarie. Ancora: controllati dipendenti delle Poste italiane, lavoratori dell’azienda Sisecam, cittadini che si recavano in ospedale a San Giovanni Rotondo. Le attività commerciali avrebbero rispettato tutte, stamani, le misure imposte a livello governativo, contro l’infezione da coronavirus: bar, barbieri, parrucchieri, centri scommesse, pasticcerie, palestre, centri estetici. File controllate nelle attività di vendita prodotti alimentari. “Grande collaborazione da parte dei cittadini e degli esercenti“.

CONTROLLI POLIZIA LOCALE, AREA MERCATALE VIA SANTA RESTITUTA