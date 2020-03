Manfredonia, “Era l’11 marzo del 2020, le strade erano vuote, la gente non usciva più”

# undicimarzoduemilaventi

# iorestoacasa

# lastorianarrerà

E il cielo si colorava di rosa e di bluLa mattina si impastava il pane e si infornavano i ciambelloniDiventava buio sempre più tardi e la mattina le luci entravano presto dalle finestre socchiuseEra l’11 marzo 2020 i ragazzi studiavano connessi a GsuiteE nel pomeriggio immancabile l’appuntamento a tressetteFu l’anno in cui si poteva uscire solo per fare la spesaDopo poco chiusero tuttoAnche gli ufficiL’esercito iniziava a presidiare le uscite e i confiniPerché non c’era più spazio per tutti negli ospedaliE la gente si ammalavaMa la primavera non lo sapeva e le gemme continuavano ad uscireEra l’11 marzo del 2020 tutti furono messi in quarantena obbligatoriaI nonni le famiglie e anche i giovaniAllora la paura diventò realeE le giornate sembravano tutte ugualiMa la primavera non lo sapeva e le rose tornarono a fiorireSi riscoprì il piacere di mangiare tutti insiemeDi scrivere lasciando libera l’immaginazioneDi leggere volando con la fantasiaCi fu chi imparò una nuova linguaChi si mise a studiare e chi riprese l’ultimo esame che mancava alla tesiChi capì di amare davvero separato dallavitaChi smise di scendere a patti con l’ignoranzaChi chiuse l’ufficio e aprì un’osteria con solo otto copertiChi lasciò la fidanzata per urlare al mondo l’amore per il suo migliore amicoCi fu chi diventò dottore per aiutare chiunque un domani ne avesse avuto bisognoFu l’anno in cui si capì l’importanza della salute e degli affetti veriL’anno in cui il mondo sembrò fermarsiE l’economia andare a piccoMa la primavera non lo sapeva e i fiori lasciarono il posto ai fruttiE poi arrivò il giorno della liberazioneEravamo alla tv e il primo ministro disse a reti unificate che l’emergenza era finitaE che il virus aveva persoChe gli italiani tutti insieme avevano vintoE allora uscimmo per stradaCon le lacrime agli occhiSenza mascherine e guantiAbbracciando il nostro vicinoCome fosse nostro fratelloE fu allora che arrivò l’estatePerché la primavera non lo sapevaEd aveva continuato ad esserciNonostante tuttoNonostante il virusNonostante la pauraNonostante la mortePerché la primavera non lo sapevaEd insegnò a tuttiLa forza della vita“.