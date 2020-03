Niccolò: “Restate a casa, a difesa degli anziani e immunodepressi come me” (VIDEO)

Nicoforza #iorestoacasa

Bella a tutti, dragoni! È il saluto di Niccolò, alias Nicoforza – Niccolò Basta, che conosce molto bene quella sensazione di solitudine e noia che stiamo vivendo in questi giorni. Nel luglio 2018, intrapresa la sua battaglia contro la leucemia e con le difese immunitarie bassissime, Nico viveva isolato dal mondo e dagli affetti più cari: la quarantena è stata per lunghe settimane la sua quotidianità, ma sapeva benissimo essere fondamentale per la sua salute.All’appello #iorestoacasa Nico risponde “io lo sono già da un po’” e chiaramente aggiunge che restare a casa “non è difficile se ne comprendi l’importanza e trovi il modo di fare tutto anche se chiuso in una stanza”Lui è NicoForza, ma adesso “forti dobbiamo esserlo un po’ tutti!”

Pubblicato da Casa Sollievo della Sofferenza su Giovedì 12 marzo 2020