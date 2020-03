Nuovo video di Landella “Affollate i luoghi pubblici? Devo chiudere la villa?”

Nonostante le ristrettezze imposteci dal ‘Salva enti’, ho dispost

o il rinvio del pagamento della Tari al 30 giugno . L’altra bella notizia è che abbiamo aiutato la mensa dei poveri dell’Immacolata a riaprire per fornire un pasto caldo a chi in questi momenti ha maggiormente bisogno. Stiamo sanificando la città e gli uffici comunali ma mi giungono segnalazioni preoccupanti su affollamenti dei luoghi pubblici. Devo chiudere Villa comunali e parchi? Vi chiedo di essere responsabili e restare a casa, per il vostro bene e quello di tutta la nostra comunità”.

, 12 marzo 2020. “

Così in un post su facebook il sindaco di Foggia, Franco Landella, ieri al centro di polemiche per la decisione di riaprire i mercati rionali, “grazie al piano anti assembramento” predisposto dal Comune, con decisione poi rientrata per le note misure governative, comunicate nella serata di ieri dal Premier Conte.