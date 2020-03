Lasorsa “Forza cittadine e cittadini di Orta Nova. Confido in voi”

Orta Nova

. Esortazione accorata dal sindaco della cittadina dei Cinque Reali Siti nell’ultimo video messaggio dalla sua pagina Facebook. “Quello a cui stiamo assistendo non è un gioco” aveva sottolineato già martedì 10 “e per questo vi chiedo massima responsabilità non solo nei confronti di voi stessi, ma anche degli altri. Se riusciremo a collaborare e ad essere uniti, vi assicuro che riusciremo a superare anche questo pericolo”. In un aria pacata e a tratti blindata attuate, intanto, le varie misure definite negli ultimi interventi della Presidenza del Consiglio dei Ministri per far fronte all’emergenza virus Covid-19.

Abbiamo approvato il centro operativo comunale per l'assistenza agli anziani in questa fase emergenziale 🚑 ABBIAMO ATTIVATO IL CENTRO OPERATIVO COMUNALE🚑Il Centro servirà anche per supportare tutte le persone in stato di fragilità per aiutarle in azioni di prima necessità come il fare la spesa e acquistare farmaci. I servizi possono essere richiesti ai seguenti numeri telefonici:Protezione civile: 0885 783015Per le emergenze: 329 6066011 Ascoltate qui ⬇️Il Megafono Dei RealiSitiBlog TV – Il Blog dei 5 Reali Siti Pubblicato da Mimmo Lasorsa sindaco su Giovedì 12 marzo 2020

Mercato settimanale del giovedì sospeso a partire da giovedì 12 marzo fino a nuove disposizioni. Previsto ricevimento al pubblico degli uffici comunali previa richiesta di appuntamento. Chiusura cimitero locale. Chiusura degli esercizi e delle attività commerciali e di vendita al dettaglio, ad eccezione dei negozi di generi alimentari, di prima necessità e delle farmacie. Sospese le attività di bar, pub, ristoranti pur rimanendo disponibile la consegna a domicilio. Ancora qualche rilievo, in realtà, viene dalle voci di alcuni ortesi su Facebook: “Per le vie di Orta Nova stamattina c’erano diversi assembramenti sia di bambini che di anziani. Purtroppo c’è chi ancora sottovaluta il problema o non entra nell’ottica del sacrificio”. Già nei giorni scorsi, tuttavia, una rappresentanza delle forze dell’ordine, pattuglie di Carabinieri e Guardia di Finanza, sarebbe scesa in campo per intimare la chiusura dei locali quando ancora vigeva il decreto secondo cui dopo le ore 18:00 bisognava chiudere l’attività stessa.

Siamo tutti chiamati al senso di responsabilità 🌎 SIAMO TUTTI CHIAMATI AL SENSO DI RESPONSABILITÀ🌎📹 In virtù della situazione di emergenza nazionale che stiamo vivendo ho qualcosa da dirvi…Il Megafono Dei RealiSitiBlog TV – Il Blog dei 5 Reali Siti Pubblicato da Mimmo Lasorsa sindaco su Domenica 8 marzo 2020

Denunciato alla Procura della Repubblica di Foggia per “inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità” – come risulta da un comunicato stampa dei Carabinieri di Foggia – un 21enne residente a Orta Nova recatosi a Cerignola a bordo di una Fiat Punto per ‘fare una passeggiata’, violando così le disposizioni per il contenimento del virus Covid-19.

A cura di Daniela Iannuzzi