Vieste, Covid-19. “Casi sospetti: primo esito negativo”. Mancato rispetto misure: denunce

, 12 marzo 2020. “Per i due casi sospetti, abbiamo avuto finalmente conferma da fonti ufficiali che il tampone sul presunto caso di coronavirus di ieri è risultato. Siamo in attesa di ricevere notizie su un presunto secondo caso. Teniamo alta la guardia.“. Lo rende noto il Comune di Vieste.

Di seguito l’intervista pubblicata sul sito del Comune di Vieste del sindaco Giuseppe Nobiletti (prima dell’esito del primo caso sospetto). “I ristoranti e le pizzerie potranno continuare ad effettuare servizi di domicilio. Ci atteniamo naturalmente in toto a quanto predisposto dal Governo. Daremo un orario di apertura anche per i tabacchi e per i bar presenti nelle stazioni di servizio. E’ fondamentale il rispetto delle distanze di sicurezza ed evitare qualsiasi assembramento. Dobbiamo contribuire tutti con i nostri comportamenti, dai giovani agli adulti fino agli anziani. E’ un momento difficile, ma insieme lo possiamo superare”.

Per le misure a sostegno delle attività e imprese locali. “Non abbiamo le disponibilità dello Stato Centrale: adotteremo certo delle nostre misure, come ad esempio lo slittamento del pagamento dei parcheggi, che slitteremo a maggio; lo slittamento del pagamento della Cosap sui suoli pubblici. Per adesso possiamo fare solo questo, la parte rilevante la dovrà svolgere il Governo. La nostra economia, come risaputo, si basa sul settore turistico. Forse una prima parte della prossima stagione estiva sarà compromessa, una seconda ci auguriamo di no. Vedremo, dobbiamo restare uniti e andare avanti”.