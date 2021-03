A rischio dipendenti società riscossione tributi Comune Foggia: “Serve dialogo e trasparenza”

Foggia, 12 marzo 2021. Una totale assenza di dialogo, comunicazione e trasparenza sulla

salvaguardia dei livelli occupazionali: è la denuncia di Angela Villani, Angelo Sgobbo ed Elio Dota, segretari generali di FilcamsCGIL, Fisascat CISL e UILTuCS di Foggia sulla situazione della concessionaria di riscossione tributi del Comune di Foggia.

“Nonostante ripetuti solleciti, anche attraverso la Prefettura, prima dell’approvazione della deliberazione n. 7 del 15 febbraio di quest’anno, nella quale si chiedeva un incontro per definire la salvaguardia dei livelli occupazionali delle unità lavorative già dipendenti degli ex concessionari di riscossione che si sono succeduti nei vari contratti con il Comune di Foggia, non c’è stato alcun segnale da parte dello stesso Ente per l’apertura di un tavolo concertativo con le parti sindacali – affermano Villani, Sgobbo e Dota – Preoccupa, a pochi giorni dalla pubblicazione dei bandi di gara figli della delibera approvata dal consiglio comunale, la assoluta mancanza di comunicazione tra Ente e Sindacati.

I lavoratori del settore hanno il diritto di avere indicazioni e rassicurazioni sulle iniziative che porrà in essere l’Ente in relazione ai livelli occupazionali. Giova ricordare che i lavoratori, interessati dalla delibera, sono gli stessi che da decenni lavorano al servizio della città in costante stato di precarietà – rimarcano i segretari di FilcamsCGIL, Fisascat CISL e UILTuCS di Foggia – Come organizzazioni sindacali non permetteremo alcuna forma di

iniquità, né tantomeno che i lavoratori possano subire ulteriori tagli al salario ed ai livelli contrattuali.

Per questo chiediamo, per l’ennesima volta, di essere convocati dal

Comune di Foggia ad un tavolo tecnico che metta in condizione i lavoratori di

conoscere le valutazioni del Sindaco, degli Assessori e dei Dirigenti sulla materia,

permettendo alle stesse organizzazioni sindacali di vigilare sulle iniziative, affinchè

possa essere garantito a tutti i lavoratori un equo accesso agli stessi diritti.

In virtù della rinnovata e ritrovata trasparenza attendiamo fiduciosi, a stretto giro, la convocazione di un tavolo concertativo – concludono i segretari Villani, Sgobba e Dota – e in assenza di dialogo e confronto saremo costretti ad adottare tutte le forme di tutela delle istanze disattese dei lavoratori”.