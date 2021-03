Anti COVID in provincia di Foggia: ad oggi vaccinati 22412 over80

Foggia, 12 marzo 2021. Si trasmette l’aggiornamento relativo alla campagna vaccinale anti COVID in provincia di Foggia.

Sul territorio sono operative 40 equipe vaccinali che assicurano le somministrazioni nei 38 centri vaccinali (allestiti in 20 comuni) e negli ambulatori appositamente allestiti in tutti i restanti comuni con sedute dedicate.

Ad oggi hanno ricevuto la prima dose 22.412 persone ultraottantenni; di queste, 950 hanno ricevuto anche la seconda dose.

I comuni in cui le unità vaccinali della ASL Foggia hanno somministrato la prima dose del vaccino, direttamente sul posto, a tutti gli ultraottantenni prenotati, in grado di raggiungere in autonomia gli ambulatori allestiti per l’occasione, sono 24.

Nello specifico: Cagnano Varano (326 dosi somministrate), Zapponeta (126), Rignano Garganico (101), Panni (38), Celle di San Vito (18), Faeto (17), Monteleone di Puglia (40), Mattinata (337), Accadia (214), San Paolo di Civitate (376), Volturara Appula (75), Carpino (434), Anzano di Puglia (124), Roseto Valfortore (139), Rodi Garganico (238), Sant’Agata di Puglia (198) e a Carapelle (252), Poggio imperiale (149), Deliceto (172), Volturino (138), Ordona 95, Alberona (62), Stornara (60).

Oggi è in corso la somministrazione nel comune di Chieuti (60).

Da oggi fino a domani, inoltre, saranno vaccinate 133 persone ultraottantenni a Biccari.

Inoltre, hanno ricevuto la prima dose di vaccino 12.266 operatori scolastici e 1.530 operatori delle forze dell’ordine e di polizia.

Dato complessivo (dall’avvio della campagna vaccinale): ad oggi sono state somministrate in tutto 73.385 dosi di vaccino di cui 57.054 prime dosi e 16.331 seconde dosi.