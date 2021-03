Antiche tradizioni sipontine. Slogatura al piede (u pede ndrapirte)

Foggia, 12 marzo 2021. Per porre rimedio o lenire una slogatura al piede ( u pede ndrapirte) si ricorreva all’ausilio di tre fanciulle nubili, come un antico retaggio dell’età classica latina, le tre Grazie. Le signorine erano munite di fusi, tenuti in mano, dalla parte bassa, sotto la rondella di legno (u ruzzille), e posti verso l’alto, in modo che le parti metalliche ( i nasille) si toccassero tra di loro, proprio come una raffigurazione plastica, L’infermo doveva porre il piede slogato su di un’asta rotonda, posato a terra e durante la recitazione (per tre volte) della seguente filastrocca, muoverlo su e giù

(U pede ndrapirte lla và mètte sop’a mazze rotonde e lla và fé move sope e sotte).

Filastrocche

Trè zetèlle nuje sime

Da Vènèzje nuje venime

Mamme e pèdre nuj’ avime,

maretè ce vulime

E stu nirve ngavalchète

scavalchéte llu vulime

Ammizz’a mère llu mmenème.

a ripe de mére llu truvéme,

e… ne nfacènne méle

a nescjuna carne de crestejéne

Tre zitelle noi siamo/ da Venezia noi veniamo/ mamma e padre noi abbiamo/ maritare ci vogliamo/ e sto nervo incavalcato/ scavalcato lo vogliamo/ in mezzo al mare lo buttiamo/ a riva di mare lo troviamo./ Non fare male/ ad alcuna carne di persona

Nelle aree garganica e dauna si riscontrano alcune varianti.

A cura di Pasquale Ognissanti (Archivio Storico Sipontino)