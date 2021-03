Cislaghi durissimo: “I problemi che dovevate risolvere sono ancora tutti lì: Frango via”

“C’è poco da fare, caro Frango te ne devi andare e con te tutta la tua maggioranza e se riesci a portarti dietro anche quella finta opposizione è meglio.

Non te ne devi andare perchè sei e siete impantanati nella spartizione delle poltrone tra ricatti vari, Commissione di Accesso agli atti che deve valutare se vi siano infiltrazioni mafiose che condizionano l’attività amministrativa, ve ne dovete andare, e tu in primis, perchè i problemi che dovevate risolvere sono ancora tutti lì e, sembrava impossibile, ancora più gravi ed evidenti.

Riprendo un argomento a me caro, quello delle strade piene di buche che sembra siano esplose bombe e bombette, con l’ennesimo esempio di incapacità di esigere lavori ben fatti come i lavori fatti in via Napoli testimoniano.

Che dire della situazione relativa all’emergenza abitativa e alle assegnazioni di “case popolari” facendo scorrere la graduatoria? Consultando il sito del Comune ( https://www.comune.foggia.it/graduatoria-bando…/ ) siamo ancora alla graduatoria provvisoria come siamo ancora in attesa della consegna di case popolari, oltre a lavori e costruzioni utili a tutta la città, derivanti dagli acordi di programma sottoscritti anni e anni fa sulla cui tempistica Frango dovrebbe essere ben informato dal primo momento (ho un vago ricordo di una commissione che doveva vigilare sulla equa costruzione tra parte privata e parte pubblica dei piani edilizi).

Inutile dire che sulla questione assegnazioni delle case popolari sia in corso una attività di sorveglianza e accertamento.

Vi è poi la “questione ambientale” che vede la raccolta dei rifiuti e pulizia e igiene urbana sempre al centro di proteste e lamentele. Non si tratta solamente della continua proroga di un contratto di servizio con AMIU ma della causa di queste proroghe: l’incapacità di avere una politica di governo del ciclo dei rifiuti e dell’igiene urbana. Una incapacità che a fronte di bollette TARI molto esose ci consegna un servizio molto carente per colpa esclusiva dell’amministrazione comunale.

A riprova di questa incapacità ri-segnalo lo stato di abbandono del Centro Comunale per la Raccolta dei Rifiuti (isola ecologica?) di via Sprecacenere constato 220.000 euro più altri costi per fare la strada d’accesso sorto nelle immediate adiacenze di un’area potenzialmente inquinata (ex campo Rom abbandonato).

Poi, in aggiunta, vi sono il fallimento delle politiche di inclusione sociale, carenze nell’assistenza a disabili e anziani e più in generale a chi vive nel disagio sociale.

Un fallimento amministrativo totale di cui purtroppo tutti paghiamo le conseguenze.