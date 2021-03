“Come cadono le foglie”: ecco il cortometraggio di Vincenzo Totaro

Manfredonia, 11 marzo 2021. “Come cadono le foglie”: questo il titolo dell’ultimo cortometraggio realizzato dal regista sipontino Vincenzo Totaro; conclusi i lavori di post produzione, la pellicola è pronta per fare il suo giro nei festival di tutto il mondo.

Antonio Del Nobile è anche interprete principale assieme a Teresa La Scala.

Il film, girato in piena emergenza covid, è stato un “esperimento produttivo”. Tre set differenti nel tempo e nello spazio in un periodo in cui era decisamente difficile muoversi.

Le immagini di repertorio sono ricavate dal materiale ripreso durante il film Faro (2008) e hanno come splendido scenario le Isole Tremiti. Il set che vede protagonista Teresa La Scala, invece, si trova nella Svizzera italiana.

Il set che ha visto impegnato Antonio Del Nobile, infine, ha come scenario la splendida Foresta Umbra. “È stato difficile dirigere a distanza Teresa, probabilmente è stato ancora più complicato per lei ricevere indicazioni telefoniche, spesso a posteriori, perché vedevo il girato e poi le chiedevo di rigirare delle scene (spesso il giorno successivo), secondo le nuove direttive… tuttavia ci siamo riusciti anche se non vedo l’ora di tornare su un set “in presenza”, un set completo… vero…” dice il regista.

Il film è stato visto in anteprima con proiezioni personali privata da alcuni colleghi, amici e critici del cinema. “Dai feedback ricevuti abbiamo poi corretto il tiro licenziando una seconda e definitiva versione del cortometraggio con alcune piccole ma necessarie modifiche”. Ennio Bispuri tra i primi a vedere il cortometraggio, ha così illustrato il senso ultimo del pre-testo.

“Ossia il grande tema della solitudine, la grande (e talora insormontabile) difficoltà della comunicazione, il tema della separazione (la martellante e quasi angosciosa/disperata ripetizione della parola “vigliacco”), dell’assenza, del silenzio, del non rispondere, del rifiutarsi, ma anche della memoria (involontaria come sosteneva Proust): tutto condensato nel titolo, che è assertivo, dove “come” può significare “il modo in cui” oppure “(sott. Noi) cadiamo come le foglie” oppure “nel momento in cui”.

Bellissima la fotografia e splendide le riprese in un testo che sembra aver eliminato le parole (perché insufficienti? Perché incomprensibili? Perché inutili?).

Il cortometraggio vede inoltre i contributi importantissimi di Antonio Calvano e Antonio Universi per la fotografia coadiuvati da Luisa Totaro alla macchina da presa, di Simone Piraino per le musiche originali e di Annarita Calvano per il concept e la realizzazione dei titoli e della locandina.

“La squadra era buona anche se ho dovuto rinunciare a molti collaboratori storici per questioni covid, la scrittura di Antonio particolarmente felice, gli attori erano in palla ed ero soddisfatto delle soluzioni fotografiche adottate, per non parlare della locandina. Con Simone, che aveva visto il montaggio grezzo, ci siamo confrontati a lungo sulle possibile strade da far prendere alla sua musica. Alla fine mi ha presentato due partiture molto differenti chiedendomi di sceglierne una. Erano entrambe bellissime ma la scelta non è stata complicata… Adesso direi che siamo pronti per tentare il giro dei festival” dice sorridendo il regista.