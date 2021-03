Concorso per il reclutamento di 66 allievi ufficiali del “ruolo normale – comparti ordinario e aeronavale”

Bari, 12 marzo 2021. Pubblicato sulla gazzetta ufficiale nr. 19 – (4^ serie speciale del 09 marzo 2021) il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di nr. 66 allievi ufficiali del “ruolo normale – comparti ordinario e aeronavale” all’accademia della Guardia di finanza, per l’anno accademico 2021/2022.

Anche quest’anno sono stati messi a bando nr. 66 posti per l’arruolamento degli ufficiali della guardia di finanza.

I posti disponibili sono così ripartiti: – nr. 58 sono destinati al comparto ordinario; – nr. 08 sono destinati al comparto aeronavale. Il corso di accademia, di durata quinquennale, si svolgerà nelle sedi di Bergamo e Roma/Castel Porziano.

Per gli interessati il comando provinciale bari segnala che: a. Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere compilate esclusivamente mediante la procedura informatica disponibile sul sito istituzionale guardia di finanza – area concorsi, seguendo le istruzioni del sistema automatizzato entro e non oltre il termine perentorio del 08 aprile 2021 entro ore 12:00; b. Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che abbiano, alla data 1° gennaio 2021, compiuto il diciassettesimo anno di età e non superato il ventiduesimo, cioè siano nati nel periodo compreso tra 1° gennaio 1999 ed il 1° gennaio 2004, estremi inclusi. C. Tutti i candidati devono, inoltre, possedere un diploma d’istruzione secondaria di secondo grado che consenta l’iscrizione a corsi di laurea previsti dalle università statali o legalmente riconosciute. Possono partecipare al concorso anche coloro che, pur non essendo in possesso del previsto diploma alla data di scadenza per la presentazione delle domande, lo conseguano nell’anno scolastico 2020/2021. Ulteriori approfondimenti e dettagli sono disponibili sul sito internet all’indirizzo “https://concorsi.gdf.gov.it”. Bari, lì 12 marzo 2021.