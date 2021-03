Covid, la Puglia verso la zona arancione da lunedì 15 marzo

(baritoday). Salvo improbabili sorprese, la Puglia abbandonerà la zona gialla con minori restrizioni anti Covid per tornare, dopo 3 settimane, nell’arancione a partire da lunedì 15 marzo: è quanto sancirà, dopo aver visionato il report settimanale, l’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza. Il cambio di zona, come spiega Today.it, arriva dopo gli ultimi giorni in cui Regione e Comune hanno operato ulteriori strette ai danni di commercio, ristorazione e libero stazionamento in piazze e parchi, per arginare il rialzo dei contagi.

La zona arancione, in ogni caso, spegnerà d’ufficio i ristoranti a pranzo e i musei nei giorni feriali. Resterà attivo l’asporto (fino alle 18) e il domicilio a tutte le ore. I negozi, in virtù delle ordinanze comunali, chiuderanno alle 19 ma il coprifuoco resterà comunque dalle 22 alle 5 del mattino seguente, salvo differenti disposizioni nazionali.

Stop anche alla circolazione al di fuori del proprio comune, tranne che per motivi di necessità. (baritoday).