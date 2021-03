Covid Puglia, Lopalco “Speriamo nei vaccini e nell’arrivo dell’estate”

Bari, 12/03/2021 – (adnkronos) “Grazie alla vaccinazione e all’arrivo dell’estate speriamo di lasciarci presto alle spalle questa pandemia”. Lo ha detto l’assessore alla sanità della Regione Puglia, Pierluigi Lopalco, che oggi ha visitato quattro centri vaccinali allestiti dalla Asl di Brindisi: quello di Fasano, all’interno del centro commerciale Conforama, il Palasport 2006 di Ceglie Messapica, il centro vaccinale di Latiano, nel Pio Istituto Caterina Scazzeri, e quello ospitato dal centro anziani di Bozzano, a Brindisi. “Bambini e ragazzi al di sotto dei sedici anni non possono essere vaccinati, ma potremo vaccinare comunque chi se ne prende cura”.

L’assessore ha parlato, inoltre, dell’aumento dei contagi. “E’ inutile girare intorno alla questione: siamo in piena terza ondata“, ha detto. “Da subito il governatore Emiliano ha chiesto un inasprimento delle misure per le province di Bari e Taranto, che presentano oltre i 250 casi per centomila abitanti. La situazione è in peggioramento e i dati che abbiamo sull’intera regione sono da zona arancione. Per quanto riguarda la pressione sulle strutture sanitarie al momento non ci sono criticità ma ci stiamo preparando per un’ondata maggiore”.