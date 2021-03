Covid, Puglia verso l’arancione ma due province sono da zona rossa

Bari, 12/03/2021 – (repubblica) La curva dell’epidemia in Puglia continua la sua crescita. E anche l’Rt, l’indice di trasmissibilità del contagio, ha superato la soglia di guardia attestandosi sullo 1,23, mentre nei reparti di terapia intensiva ieri sono stati registrati 21 nuovi ricoveri. Una situazione sempre più preoccupante che porterà inevitabilmente la Puglia a un cambio di fascia. La regione quasi sicuramente diventerà zona arancione, mentre per le province di Bari e Taranto, quelle dove l’epidemia sta colpendo con numeri sempre più alti, si attende un’ulteriore decisione dal ministro della Sanità, al quale il governatore Michele Emiliano ha scritto per illustrare la gravità della situazione e per chiedere norme più severe. Due sono le possibilità. La prima è che sia il ministro della Salute, sulla base della richiesta di Emiliano, a introdurre le limitazione della fascia di rischio più grave. In questo caso si tratterebbe di un provvedimento con valenza immediata. Ma c’è anche un’altra ipotesi. Il governo oggi deciderà se modificare il decreto del 6 marzo obbligando le Regioni, nei territori dove si sono registrati 250 contagi ogni 100mila abitanti, non soltanto a chiudere le scuole, come è avvenuto nelle due province pugliesi, ma anche tutte le attività commerciali. (repubblica)