Foggia. Antonio De Sabato: “Ecco le proposte per il piano parcheggi”

Foggia, 12 marzo 2021. La bozza di modifiche al piano della sosta proposta da ATAF SPA presenta aumenti sensibili dei costi dei permessi per residenti ed un aumento della tariffa oraria che si vuol bilanciare “semplicemente” con l’aumento dell’area di pertinenza di ciascuna zona.

La riduzione del numero di stalli a pagamento a seguito della realizzazione della pista ciclabile ha determinato una prevedibile riduzione degli introiti, quantificabili in circa € 700.000. A tale situazione si giunge pertanto impreparati nella definizione dei correttivi e con una bozza di n.5 pagine .

Le nuove tariffe, eccessive quanto inique nel criterio di ripartizione, mostrano ancora una volta tutta l’inefficienza di questa amministrazione quando si tratta di predisporre azioni concrete e strategiche a tutela dei diritti dei cittadini foggiani.

La premessa per una ripartenza della nostra città risulta nuovamente mortificata dall’improvvisazione e dall’inadeguatezza con cui si cerca di individuare i criteri per definire la questione del piano sosta.

Ritengo opportuno pertanto non dilungarmi ulteriormente nella condanna degli incrementi dei corrispettivi che Ataf Spa ritiene dover applicare, piuttosto mi adopererò per individuare soluzioni tese a recuperare una maggiore equità nei provvedimenti che dovranno essere adottati dall’Azienda e che inevitabilmente richiederanno altri sacrifici per i contribuenti foggiani.

È di soluzioni che la città ha bisogno, le nostre proposte riguarderanno le piccole cose: farle per bene e nella maniera giusta.

PERMESSO PARCHEGGIO (proposte)

Introduzione di 2 elementi ai fini dell’individuazione della quota per il pagamento della sosta:

Criterio del possesso del box o posto auto

Vetrofanie

Criterio del possesso del.box o posto auto Ai sensi del “Regolamento per il rilascio dei permessi di sosta ai residenti nelle zone tariffate”, ai cittadini residenti nelle zone assoggettate al pagamento della sosta che non siano possessori di box auto e siano regolarmente iscritti nei registri dell’anagrafe del Comune di Foggia, viene concesso il rilascio di un permesso € 25 per la sosta di una sola autovettura per ogni unità abitativa. Il permesso è rilasciato a favore di specifica autovettura di proprietà o in locazione finanziaria (leasing) o comodato registrato. Il permesso gratuito ha validità di 1 anno dalla data di rilascio, trascorso il quale il residente dovrà chiederne il rinnovo.

Per i possessori di box o posto auto il rilascio del permesso per la prima auto passa ad € 50

Ai cittadini residenti in possesso di permesso di sosta viene inoltre concesso il rilascio di permessi agevolati per la sosta delle autovetture eccedenti la prima.

SE POSSESSORI DI BOX O POSTO AUTO € 150

NON POSSESSORI DI BOX POSTO AUTO € 120

Vetrofanie, ovvero l’acquisto di bollini a pagamento (legati al possesso di un permesso sosta)

Le Vetrofanie consentono ai residenti, già titolari del permesso per la prima auto o successive, di sostare nei posti promiscui di tutte le zone anche diverse da quella di competenza della residenza. (saranno consegnate ai residenti attraverso le edicole)

€25 (senza box e posto auto)

€50 vetrofanie 2.0 acquistabili da coloro che hanno box o posto auto residenti nel Comune di Foggia, già titolari di permesso per la prima auto o successive

Ma questo non vuol dire un via libera all’utilizzo dell’auto.

Di pari passo vanno gli altri impegni come

Potenziamento del trasporto pubblico

Lo scudo verde per ridurre l’inquinamento riducendo gli ingressi da fuori comune

Sviluppo della mobilità ciclabile

Queste proposte intendono essere uno stimolo alla discussione sulla bozza del piano sosta, cercando di attivare un proficuo scambio di idee circa le modalità con cui si può addivenire ad una soluzione più congrua per le tasche dei contribuenti foggiani.

Per il Parcheggio Ginnetto Invece è necessario fare un discorso diverso .

È il momento che la politica, attraverso le sue azioni, ridefinisca l’identità di un luogo capace di generare valore per l’intera comunità. Al centro della dimensione trasformativa c’è una sfida che è prettamente culturale e risulta rilevante considerare ogni spazio urbano dismesso come potenziale luogo di partecipazione collettiva capace di generare valore anche economico per la comunità.

I luoghi sono oggi un dispositivo per il cambiamento, dove è possibile ricomporre la dimensione di impresa e società. L’idea è quella di trasformare il GINNETTO da semplice autorimessa in un luogo capace di creare valore, in un NUOVO CENTRO CULTURALE, attingendo anche ai tanti finanziamenti regionale ed europei.

I nuovi centri culturali sono spazi di confronto, di scontro e di trasformazione. Dobbiamo condividere strumenti, conoscenze ed esperienze. Abbiamo bisogno di una presa di coscienza collettiva.

Un nuovo centro culturale si propone come luogo di incontro di reti, comunità e organizzazioni. È un luogo in cui portare avanti pratiche culturali collaborative basate sulla partecipazione e sull’attivismo, costruendo così spazi di confronto. I nuovi centri culturali sono makerspace, biblioteche sperimentali, luoghi rigenerati, community hub e residenze d’artista: SONO PRESIDI FONDAMENTALI DELLA SPERIMENTAZIONE DEI LINGUAGGI, DELLE PASSIONI CIVILI E DELL’ATTIVISMO DI BASE.

È un’area di pratiche che aspira a superare i confini tra mondi diversi, gettando ponti tra ambienti che di solito non si parlano . N.B. Elementi caratterizzanti: la presenza di ambienti variegati che offrono funzioni eterogenee come biblioteche, librerie, bar, ristoranti, spazi, workshop, laboratori adibiti a differenti scopi (artigianato condiviso, fabbricazione digitale) sale concerti, sale proiezioni, spazi espositivi, sale prove, spazi teatrali.

Sono presidi di innovazione civica di fronte alla complessità di nuove demografie, nuovi panorami interculturali, nuovi bisogni e nuovi desideri. Non è solo una questione di consumi culturali. È un questione di passioni.

Ass. Cult. Possibili Scenari – Uniti da Foggia – Il presidente Antonio De Sabato