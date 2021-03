(STATOQUOTIDIANO, ore 11). Manfredonia, 12 marzo 2021. Il Porto Turistico di Manfredonia, rappresenta una meta preferita, non solo di giovani, ma anche di molte famiglie, provenienti da Foggia, San Giovanni Rotondo e Monte Sant’Angelo. I due bracci del porto accolgono oltre ai moli per gli ormeggi, numerosi locali ristoranti e bar, che diventano luoghi dove si ritrovano moltissime persone creando assembramenti estemporanei, per la mancata osservanza del distanziamento previsto dalle norme anti-covid.

Domenica prossima verrà organizzato un massiccio servizio di controllo, disposto dal Questore di Foggia, che prevede la limitazione dell’accesso ai soli autorizzati.

Agenti del Commissariato P.S. di Manfredonia, delle Compagnie dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e della Polizia Locale di Manfredonia svolgeranno serrati controlli, per garantire maggiore sicurezza in fatto di distanziamento sociale e per salvaguardare l’incolumità per i numerosi visitatori .

Dopo la chiusura dei locali al porto, il servizio sarà implementato con il supporto di altre pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di San Severo con controlli nelle aree di maggior interesse aggregativo del centro sipontino.

“La finalità del servizio anti-assembramento sul Porto turistico – precisa a StatoQuotidiano il dr. Antonio Caricato, Dirigente del Commissariato di P.S. di Manfredonia, che coordinerà il servizio disposto dal Questore di Foggia – è quella di evitare che gente che arriva da Manfredonia dai Comuni limitrofi, Foggia, San Giovanni Rotondo, Mattinata, Monte Sant’Angelo e altri, si riversi continuamente e senza limiti sulle passerelle del Porto, come avvenuto nei precedenti fine settimana. Potranno accedere solo gli autorizzati“.

“Invitiamo nuovamente tutti i cittadini a rispettare pedissequamente quanto è stato predisposto, e il servizio che andremo a coordinare”, conclude il dr. Caricato a StatoQuotidiano.it