Variante inglese nel Foggiano, Sindaco chiude Asilo Comunale

Ascoli Satriano, (Foggia), 12/03/2021 – “Ho disposto la chiusura dell’Asilo Comunale per la sanificazione. La classe IVa delle elementari è in DAD e lunedì e martedì prossimo si provvederà in via precauzionale alla sanificazione degli edifici scolastici delle elementari e medie dell’Istituto Comprensivo “Nicholas Green”.

Domani iniziano le vaccinazioni agli ultra ottantenni presso la struttura del poliambulatorio ASL e si protrarranno fino a domenica.

Domenica il C.O.C. provvederà allo screening di tutti cittadini che hanno avuto un contatto diretto con coloro che sono stati recentemente infettati presso lo stabilimento di trasformazione dei prodotti agricoli, chiuso per contenere la diffusione della pandemia. In ogni caso il nuovo focolaio è stato circoscritto ed è sotto controllo”.

Il Sindaco di Ascoli Satriano, Vincenzo Sarcone