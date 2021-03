Ventura sulla seduta deserta: “Un agguato politico che non ci aspettavamo”

“Ringrazio la compagine ufficiale del centrodestra da cui sono onorato di aver ricevuto le preferenze. La politica è un’occasione per dimostrare di saper decidere. Ieri non si votava la presidenza di una società partecipata ma una carica istituzionale”. Lucio Ventura, il giorno dopo la seduta “deserta” alla seconda votazione – si votava il suo nome e su quello di Massimiliano Di Fonso per la presidenza del consiglio, gli unici due sul tavolo -non mostra alcun “livore”, e lo precisa.

Il suo è un commento politico: “Il presidente del consiglio non è quello di destra o sinistra, far mancare il numero legale vuol dire abdicare a una funzione pubblica che deriva da un’elezione, da una delega che è stata affidata dagli elettori, e questo vale per tutti, anche per il Pd”.

La domanda è se la sortita fosse inaspettata: “Non pensavamo che i Popolari lasciassero l’aula dopo la prima votazione, eravamo sicuri che anche nella seconda votazione avrebbero portato avanti Di Fonso. Ora possiamo anche pensare che per tutti ci sia stata una difficoltà di collegamento simultanea, non posso provare il contrario, ma fino alla sera precedente eravamo d’accordo così”. Quindi è stata una sorpresa, o che altro?: “Potrei dire un agguato politico, o stoltezza, cecità politica, è venuto meno un accordo”.

Come da regolamento, non esiste una “seconda convocazione” per eleggere il presidente del consiglio, se l’assise dovesse essere riconvocata (conferenza dei capigruppo da fissare, data del consiglio) il nome “sarebbe sempre lo stesso, cioè il mio”, conclude Ventura.

Fra l’opposizione che esorta il sindaco e la sua amministrazione ad andare a casa, le pressioni dei Popolari, il lavoro avviato dalla commissione d’accesso, si è instaurato un clima da accerchiamento su tutti i fronti. La resa dei conti più eclatante, tuttavia, è politica e si sta svolgendo proprio nel perimetro del centrodestra, sempre che si chiarisca quale sia.