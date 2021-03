Vico del Gargano, al via le vaccinazioni. Sindaco: “un segno concreto di speranza”

Vico del Gargano, 12 marzo 2021. “Le vaccinazioni sono iniziate anche a Vico del Gargano. Il centro vaccinale è stato allestito nella palestra di via Aldo Moro, come potete vedere nelle foto sottostanti. Ringrazio l’ASL Foggia e il direttore del Distretto sanitario Matteo Cannarozzi per la celerità e l’efficienza nell’organizzare il tutto. Il centro vaccinale resterà aperto anche dopo le prime vaccinazioni. Sarà fondamentale per proseguire la campagna vaccinale fino a quando sarà completata. Una buona notizia e un segno concreto di speranza per cominciare a scorgere la fine del tunnel. Stiamo continuando a monitorare la situazione relativa ai contagi. Appena avremo notizie significative sull’evoluzione del numero delle persone contagiate, naturalmente, sarà nostra premura informare tutti”.

Lo ha riportato il sindaco Michele Sementino, in un post sulla sua pagina ufficiale su Facebook.