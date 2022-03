Al Bano: “Putin deve stare attento alla sua vita”

Foggia, 12 marzo 2022 (iltempo.it) – «Non avrei mai immaginato un passo del genere da Putin, sono stato un suo grande ammiratore ma non si può mettere in moto una macchina da guerra di quel genere contro i suoi fratelli. Come si fa a non cambiare idea su Putin, dopo quello che ha fatto?». Così a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, il cantante Al Bano Carrisi, molto amato in Russia, dove si è esibito più volte, precisando che non si esibirà in occasione dei concerti previsti per ottobre in Russia.

«A Putin direi, oggi, “fermati finché sei in tempo” – aggiunge – Lui sta lavorando anche contro se stesso, non sta difendendo niente, agli occhi del mondo sta distruggendo la sua immagine.

Non è accettabile vedere quello che sta succedendo in Ucraina, con attacchi anche agli ospedali, carri armati e bambini che muoiono. No, questo non è accettabile». (Iltempo.it)