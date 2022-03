Ass. “Cuori Blu APS”: grande successo per cena beneficenza

San Marco in Lamis (Fg), 12 marzo 2022, (Sanmarcoinlamis.eu) – L’evento che si doveva tenere a dicembre scorso, spostato per via della pandemia, ha richiamato un gran numero di partecipanti usciti dal “Gran Paradiso Hotel & Spa” tutti soddisfatti per la riuscitissima serata e soprattutto nel dare la possibilità, grazie alla propria presenza e al proprio contributo, alla pianificazione di progetti futuri promossi dall’associazione a favore dei bambini con autismo.

Si è andati vicino allo spettro di un nuovo rinvio, sabato scorso, allorché una mini-bufera di neve aveva interessato San Giovanni Rotondo imbiancando tutto il Gargano sin dalle prime ore del pomeriggio.

L’evento infatti, come anticipato, era già stato posticipato lo scorso Natale per via della recrudescenza dei casi di Coronavirus che si registrarono nell’intero Stivale e sarebbe stato davvero un brutto colpo per gli organizzatori se la cena benefica fosse stata ulteriormente rinviata.

Ma la dama bianca ha poi deciso di dare una tregua permettendo agli oltre 200 partecipanti di dare vita ad uno degli eventi benefici del circondario più riuscito degli ultimi anni.

Un girotondo di bambini e genitori con in sottofondo “A modo tuo” di Elisa ha dato il via alle “danze”. Un brano scelto non a caso dalla neo-presidente, la prof.ssa Mariateresa GUIDA, che nel dare il benvenuto agli astanti ha ripercorso sinteticamente le tappe dell’Associazione “CUORI BLU APS” e soprattutto esposto i progetti futuri che lo stesso sodalizio ha in mente di sviluppare nei prossimi mesi/anni. La presidente, a nome suo, del consiglio direttivo e di tutta l’associazione, ne ha approfittato per ringraziare quanti con la loro partecipazione – nonostante le condizioni meteo avverse – la sensibilità e la generosità hanno scelto di esserci. Loro, insieme ai tanti sponsor e benefattori, hanno contribuito concretamente alla riuscita dell’evento con cui l’associazione ha di fatti aperto nuovamente le porte del futuro e al futuro dei suoi bambini.

Non sono mancati sobri momenti di intrattenimento e divertimento, per via del delicato momento storico che stiamo attraversando, e anche una sottoscrizione con ricchi premi messi in palio dagli esercizi commerciali di San Marco in Lamis, San Giovanni Rotondo e Manfredonia.

L’occasione è stata propizia anche per ribadire la grande voglia di fare e la determinazione con cui l’associazione vuole ripartire (dopo la pausa Covid forzata) ed impegnarsi nel futuro aprendo le porte a chiunque voglia sposare la causa dei piccoli Cuori Blu divertitisi durante tutta la serata grazie anche e soprattutto alla coinvolgente animazione.

Alla stessa hanno partecipato anche diversi esponenti politici (e consorti) come il sindaco di San Giovanni Rotondo, Michele Crisetti e di San Marco in Lamis, Michele Merla accompagnato dal vice sindaco Angelo Ianzano e da altri componenti l’Amministrazione Comunale. Assente per motivi familiari il primo cittadino di Manfredonia. Al banchetto hanno preso parte anche diversi referenti di associazioni ed esponenti della società civile.

Non è mancato davvero nessuno e l’esclusiva location con le proprie squisite pietanze ed il servizio, hanno fatto il resto e se veramente come dice un filosofo cinese che “la gratitudine è la memoria del cuore” allora è davvero stata una meravigliosa occasione per tornare a stare insieme e nutrirsi della ricchezza dell’unicità nella diversità. (Sanmarcoinlamis.eu)