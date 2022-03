Consiglio di urgenza NoEnergas, Cripezzi: “Riportare tutta la zona industriale a sud SS89 in area Parco”

*Gentile Sindaco, gentili Consiglieri e rappresentanti istituzionali, questa iniziativa è apprezzabile, condivisibile e opportuna.

Ha un carattere politico, che in questa fase non è certo da trascurare e si spera che i rappresentanti politici facciano valere il proprio out out all’interno delle rispettive compagini. Tuttavia, sul tavolo prettamente tecnico procedimentale non aggiunge elementi di novità a sostegno della opposizione.

A tal proposito e ad integrazione della azione politica, mi permetto di ribadire che, nell’ambito di detto Consiglio, sia valutato di deliberare la determinazione della comunità sipontina di (ri)portare tutta l’area industriale a sud della SS89 in area Parco del Gargano. Tanto in ragione dell’istruttoria già alla base dei pareri espressi sul progetto (dal Parco del Gargano, dalla Regione e dallo stesso Comune).

In alternativa e/o ad integrazione, il Sindaco, il Consiglio e i rappresentanti istituzionali convenuti, valutino di chiedere sulla predetta zona la istituzione di “area contigua” del Parco medesimo, affinché la Regione (di intesa con il Parco e senza che ciò comporti il coinvolgimento del MITE) deliberi immediatamente tale area (come recentemente fatto con il Parco Nazionale Alta Murgia, DGR n.5 del 14.1.22), corredando la Delibera di Giunta Regionale con una specifica misura di salvaguardia per evitare l’alterazione dell’area interessata.

Confido e ringrazio per l’attenzione che vorrete prestare.

Enzo Cripezzi – LIPU odv , coord. della Puglia

