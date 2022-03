che vogliano supportare le attività dell’Associazione per fronteggiare l’emergenza in atto. Ricordiamo inoltre che, in queste ore ed in questi giorni di grande apprensione per l’emergenza umanitaria in corso in Ucraina Croce Rossa Italiana, insieme con UNHCR ed UNICEF, ha lanciato una raccolta ( https://cri.it/emergenzaucraina/