Foggia, “Capitanata per la Pace” scende in piazza: “No alla guerra”

Statoquotidiano.it, Foggia, 12 marzo 2022 – Si è tenuta oggi pomeriggio la manifestazione per dire no alla guerra lanciata dal Coordinamento “Capitanata per la Pace”.

Obiettivo del corteo pacifista era quello di sottolineare la contrarietà alla guerra in Ucraina e ribadire la ferma opposizione all’invio di armi da parte del Governo italiano.

Hanno partecipato diverse associazioni, gruppi studenteschi, esponenti di partito e sigle sindacali, spesso riconducibili ad ambienti vicini alla sinistra radicale. Presente anche qualche rappresentante del mondo cattolico. Il corteo, partito da Piazza Cavour, ha percorso il centro cittadino fino ad arrivare a Piazza Cesare Battisti, con lo slogan: “Nato, Usa, Putin, basta guerre!”.

Di seguito le dichiarazioni degli organizzatori prima della manifestazione:

“Abbiamo assistito ad una mobilitazione spontanea contro la guerra in molte realtà della provincia, e la terra di Capitanata sta mostrando sensibilità e generosità solidale con il popolo ucraino, in un momento di sofferenza terribile. Una parte del corteo di sabato realizzerà un flash mob dal titolo ‘Facciamo un passo indietro’ il cui significato rimanda alle scelte necessarie da parte dei due eserciti per ottenere il cessate il fuoco”.

Al di là di alcuni volti noti delle realtà cittadine elencate in precedenza e qualche sindaco della provincia, non c’è stata una grande partecipazione da parte della gente comune. Segno tangibile che la distanza con la cittadinanza è sempre più ampia e che ci sono diverse difficoltà nel coinvolgere i semplici cittadini in iniziative del genere, seppur costruttive e condivisibili.

