Foggia, Zeman: ” Speriamo di poter dominare noi la partita”

Fonte:foggiagol.it Foggia, 12 Marzo 2022.Questa mattina ha parlato l’allenatore del Calcio Foggia Zdenek Zeman alla vigilia della sfida di domani contro il Picerno. Ecco le parole del mister durante la conferenza stampa:

“Il Picerno con l’allenatore nuovo è migliorato come punteggio ma non come gioco anche se ora hanno il modulo 4-4-2. Colucci ha giocato con me alla Lazio, è un bravo ragazzo, penso che sta facendo un buon lavoro ma speriamo di poter dominare noi la partita. Questa settimana abbiamo fatto una doppia seduta di mercoledì e abbiamo la Figc a disposizione quando non giocano altre squadre. Una squadra professionista che non ha un campo a disposizione è un difetto purtroppo non è normale questo per me dover pagare campi in cui ci sono altre squadre. Vorrei che la squadra giocasse un calcio propositivo e che comanda la partita. Per quanto riguarda gli infortunati rientra Rocca, mentre per Garattoni potrebbe sia entrare che giocare dall’inizio. Il rendimento nel girone di ritorno la squadra non ha reso per quello che doveva e poteva. C’era anche il covid, gli infortuni e più partite in un mese. Sono arrivati 6 giocatori, che non sono acquisti, che allenandosi poco era difficile inserirli perché molti hanno giocato per necessità. Spero siano passati questi problemi ora ho 19 convocati e già va meglio. Anche i nuovi sono migliorati e spero possano inserirsi sempre meglio. Siamo ancora nel riscaldamento spero che usciamo presto a giocare. La squadra deve puntare al settimo posto anche con la penalizzazione e penso che può farcela”. (foggiagol)