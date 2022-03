San Marco in Lamis: “Speculazioni anche sulla guerra in Ucraina”

San Marco in Lamis (Fg), 12 marzo 2022 – La guerra in corso in Ucraina sta colpendo gravemente la popolazione civile e, in modo particolare, anziani, donne e bambini.

Il Governo italiano, attraverso le Prefetture, ha trasmesso ai Comuni alcune note contenenti prescrizioni in materia di aiuti e solidarietà al popolo ucraino.

Le raccomandazioni dei Prefetti impongono a tutte le associazioni e ai privati di non intraprendere iniziative se non in stretta collaborazione con i sindaci e gli uffici territoriali della Caritas.

In questi giorni, purtroppo, tali prescrizioni sono state disattese da alcuni nostri concittadini che, approfittando della sensibilità e del buon cuore della nostra comunità, continuano ad utilizzare temi così delicati per scopi personalistici o, peggio, per screditare l’operato delle Amministrazioni; per di più, non vi è alcuna prova che le derrate alimentari e gli altri materiali raccolti dagli abusivi verranno effettivamente consegnati in Ucraina.

Per questi motivi si procederà alla segnalazione di ogni abuso alle autorità competenti.

Per iniziative e segnalazioni scrivete a:

emergenzaucraina@comune.sanmarcoinlamis.fg.it