StatoQuotidiano.it, 12 marzo 2022. Chiama in causa il Prefetto, questa volta, il gruppo politico “Rivoluzione Orta Nova”, per avere risposte dal sindaco Mimmo Lasorsa.

La ragione: “Vogliamo capire cosa c’è dietro la revoca della delega al Contenzioso all’assessore De Girolamo senza che questa comporti la revoca del mandato assessorile. In tanti anni e tra le varie amministrazioni, non si era mai vista una cosa del genere ad Orta Nova.

Noi riteniamo che il sindaco Lasorsa non si trovi nella totale libertà di esercitare le sue funzioni in Giunta, secondo quanto riterrebbe opportuno. E, se lascia in sospeso queste situazioni, noi chiediamo che si dimetta”.

Quali sarebbero i fatti di riferimento?

Raccontano da Rivoluzione Orta Nova che, nel corso di una riunione di Giunta, ci sarebbe stata maretta all’interno dell’amministrazione Lasorsa.

Il tutto sarebbe scaturito da una delibera relativa alla necessità di nominare un legale che difendesse il Comune di Orta Nova al fine di consentirgli di recuperare dei crediti, somme di denaro che una società, la Eurowind Ordona S.R.L.,

Azienda fornitrice di energia elettrica a Orta Nova, dovrebbe ancora corrispondere all’ente locale. In quella sede, l’assessore con deleghe al Contenzioso, agli Affari Generali, al Personale, Carmine De Girolamo, avrebbe proposto la nomina di un avvocato a costo zero e il resto della Giunta, compreso il sindaco, avrebbe votato, invece, per la nomina di un altro avvocato, il cui compenso comporterebbe per il Comune una spesa di 7000 euro circa.

Successivamente, lo stesso De Girolamo si sarebbe visto indirizzare un procedimento recante revoca di una delle tre deleghe relative al suo incarico di assessore, ossia proprio quella al Contenzioso.

“E già qui si potrebbe ravvisare il mancato rispetto di un principio di democrazia, che è quello della libertà di opinione. Come a dire che, per il solo fatto di aver espresso parere contrario, cosa legittima in democrazia, De Girolamo si è visto penalizzato con la revoca”.

È la sottolineatura del responsabile del movimento Rivoluzione Orta Nova, Nicola Di Stasio che ha quindi riportato a Statoquotidiano quanto segue.

Quali sono le fonti che vi portano a fare certe affermazioni?

“Le fonti le abbiamo trovate sul sito del Comune. Noi ci riferiamo in particolare ad una delibera di Giunta, la n. 26 del 09.02.2022, che è quella relativa alla nomina del legale, a rappresentare il Comune di Orta Nova, da cui risulta che De Girolamo aveva espresso parere contrario; un decreto sindacale, il n. 103 del 15.02.2022, da cui si evince che il sindaco rimodula le deleghe assessoriali e revoca la delega al Contenzioso a De Girolamo affermando: a seguito del venir meno del rapporto di fiducia con il medesimo assessore.

Noi oggi ci chiediamo cosa ha spinto il sindaco a mettere in ha atto una revoca parziale e cosa lo spinge a tenere in Giunta una persona rispetto a cui, a suo dire, è venuto meno il rapporto di fiducia”.

Perché per voi la questione è così importante?

“Perché vogliamo capire cosa c’è dietro la scelta del sindaco. Vogliamo capire perché il sindaco non esprime in maniera trasparente un concetto. Ed anche perché diversi cittadini ci chiedono incessantemente di chiarire una situazione dai contorni oscuri, poco chiari”.

Potrebbe essere una scelta di opportunità l’aver revocato solo una delega e la questione non sarebbe così importante.

“No. È importante. Il testo unico sugli enti comunali, il d. lgs. 267/2000, e tutta la normativa successiva di riferimento, fonda il rapporto tra delegante, in questo caso il sindaco, ed il delegato, in questo caso De Girolamo, sulla fiducia. Il rapporto non può prescindere dall’elemento della fiducia. Non si può delegare, anche solo in parte, una persona di cui non si ha fiducia. È vero, dunque, che qui viene negata la fiducia solo per una delega su tre, ma ciò è un controsenso. Non posso pensare che si abbia fiducia per alcuni aspetti, sì, e per altri, no. È una cosa paradossale che rasenta il ridicolo”.

Perché avete chiesto l’intervento del Prefetto?

“Perché, nonostante i numerosi comunicati stampa in cui abbiamo sollecitato il sindaco a chiarire la sua posizione, il primo cittadino e la sua maggioranza stanno tacendo sull’intera questione, come se nulla stesse accadendo.

Per noi, invece, sta accadendo qualcosa e se ne dovrebbe parlare per una questione di trasparenza verso i cittadini.

Abbiamo quindi chiesto l’intervento del prefetto perché tale figura istituzionale può chiedere ed ottenere chiarimenti”.

E avete chiesto l’intervento anche dei consiglieri di minoranza.

“Perché anche loro stanno in silenzio. Sono dormienti. A parte sporadici comunicati stampa. Abbiamo, pertanto, sollecitato gli stessi ad autoconvocarsi, ai sensi della legge, con una seduta straordinaria di Consiglio comunale, a carattere monotematico, nella quale chiedere al sindaco di relazionare sulla vicenda”.

Avete chiesto chiarimenti all’assessore De Girolamo?

“No. Anche perché loro si sono barricati in una torre d’avorio. Si sono chiusi e non comunicano più con nessuno, se non con qualche sporadico comunicato stampa sui finanziamenti che sostengono di avere vinto.

Ma la macchina amministrativa è praticamente ferma. E noi riteniamo che la vicenda ‘De Girolamo’ sia specchio della situazione generale di stallo in cui versa Orta Nova, dal centro alle periferie”.