Avellino-Foggia: le probabili formazioni e dove vederla

Foggia, 12 marzo 2023, (Tuttoc.com) – Sfida suggestiva in programma tra Avellino e Foggia, valida per la trentunesima giornata di campionato del girone C di Serie C. Le due squadre vivono momenti opposti: i padroni di casa hanno subito un filotto di quattro stop consecutivi, che ha compromesso la posizione in classifica. I Playoff sono distanti due punti. Tutto il contrario per i pugliesi, che vivono un momento molto positivo: con l’ultima vittoria, hanno agganciato il Pescara al terzo posto.

QUI AVELLINO – Non ci sarà Dall’Oglio che non recupera dall’infortunio. Difesa a quattro con Ricciardi e Tito sulle fasce, al centro Moretti e Benedetti. Traffico a centrocampo, dove D’Angelo dovrebbe comporre la mediana con Matera e Casarini. Dubbio sulle ali: favoriti Di Gaudio e Marconi rispettivamente su Russo e Tounkara. Conferme per Trotta come terminale offensivo.

QUI FOGGIA – Difesa a tre confermata per i pugliesi. Davanti a Thiam ci saranno Rutjens, Kontek e Di Pasquale. Sugli esterni Garattoni e Costa si occuperanno delle intere fasce. Agnelli e Frigerio sosterranno Petermann a centrocampo, mentre in attacco Iacoponi comporrà il tandem con Ogunseye.

Vi ricordiamo che potrete seguire la diretta testuale del match a partire dalle 17:30.

AVELLINO (4-3-3): Pane; Ricciardi, Moretti, Benedetti, Tito; Casarini, Matera, D’Angelo; Di Gaudio, Trotta, Marconi. A disposizione: Marcone, Pizzella, Rizzo, Sottini, Aya, Garetto, Mazzocco, Maisto, Russo, Gambale, Tounkara. Allenatore: Massimo Rastelli.

FOGGIA (3-5-2): Thiam; Rutjens, Kontek, Di Pasquale; Garattoni, Frigerio, Petermann, Agnelli, Costa; Iacoponi, Ogunseye. A disposizione: Nobile, Pirrò, Leo, Markic, Vacca, Bjarkason, Odjer, Schenetti, Peralta, Battimelli, Capogna. Allenatore: Mario Somma.

Arbitro: Mario Saia della sezione di Palermo (Dell’Orco-Pressato; IV: Perri) (Tuttoc.com)

Avellino – Foggia in tv e streaming: dove vederla (Stadionews.it)

Il Foggia di Mario Somma a caccia della quarta vittoria consecutiva nella tana dei lupi. I rossoneri sono di scena ad Avellino nella 31a giornata di Serie C girone C: pugliesi in grande ascesa, mentre i padroni di casa devono interrompere una striscia negativa giunta a 4 sconfitte consecutive. Calcio d’inizio alle 17:30 di oggi, domenica 12 marzo. Ma dove vedere la partita in diretta tv o in streaming?

La partita tra Avellino e Foggia sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport (all’interno della diretta gol, in onda sul canale 253) e in live streaming su Eleven Sports (elevensports.com), la piattaforma streaming che anche quest’anno ha acquisito i diritti tv per trasmettere l’intero campionato. Per vedere la partita su Eleven bisogna abbonarsi ed è possibile sottoscrivere sul sito un abbonamento mensile o uno stagionale (QUI tutte le info per abbonarsi). In chiaro sarà visibile solo una differita, su Antenna Sud 14 (digitale terrestre in Puglia), alle ore 23:55 di lunedì 13 marzo. (Stadionews.it)