StatoQuotidiano.it, Manfredonia, 12 marzo 2023. Integrazione scolastica del Comune di Manfredonia, appello a StatoQuotidiano delle educatrici professionali, “da 3 mesi in attesa del proprio stipendio” e “stanche di dover elemosinare” quanto “meritevoli di diritto”.

“E’ una situazione che ormai ha del ridicolo oltre che dell’assurdo. Sono un’educatrice professionale e parlo a nome di tutte le mie colleghe (una “ventina” in totale,ndr) oltre che a nome di una categoria bistrattata e ridicolizzata”, dice una donna a StatoQuotidiano.it.

“Premetto che per svolgere questa professione, che esiste in Italia dal 1984, siamo preparate: in possesso cioè di una qualifica da educatore professionale, una laurea L-19, corsi di formazione e anni di esperienza. Specifico questo perché è una professione che non si improvvisa ma per cui ci si prepara. Lavoriamo con categorie fragili, speciali e per fare questo è chiaro che ci voglia preparazione, conoscenza delle strategie di comunicazione e di intervento”.

“Lo stesso vale per gli operatori socio sanitari che lavorano nel nostro settore. Lavoriamo ad oggi nel servizio di integrazione scolastica e solo quest’anno abbiamo cambiato tre cooperative. Non vogliamo soffermarci sul fatto che la nostra professione sia gestita da cooperative e non direttamente dalle scuole, su questo in questi giorni in tutta Italia stiamo portando avanti le nostre battaglie”.

“Vorrei invece capire perchè non veniamo stipendiate da ben TRE MESI e perché nei mesi scorsi abbiamo dovuto ELEMOSINARE ciò che ci spettava di diritto.”

“Il comune di Manfredonia manda avanti un servizio che non è in grado di finanziare. Ne consegue una lotta tra comune e cooperative e a farne le spese siamo noi lavoratrici che ci troviamo ad andare a lavoro tutte le mattina spinte solo dall’amore verso la professione”. “Capite bene però che l’amore non paga le utenze di casa, non paga la benzina per raggiungere il posto di lavoro, non paga il piatto a tavola e nemmeno le necessità dei figli e della famiglia”.

“Pertanto chiediamo delle risposte e lo facciamo arrivando anche a scrivere un articolo per dare ridondanza ad una situazione che ci sta calpestando giorno dopo giorno. Il lavoro è fondamentale per la dignità e noi non vogliamo più sentirci umiliate. Grazie”.

A cura di Giuseppe de Filippo, g.defilippo@statoquotidiano.it