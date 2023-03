L’Avellino beffa il Foggia nel finale (3-2). I rossoneri interrompono la striscia utile

StatoQuotidiano.it, Foggia, 12 marzo 2023 – Un Foggia dai due volti perde nel finale 3-2 al “Partenio-Lombardi” con l’Avellino nella 31° giornata del campionato di calcio di serie C, girone C, ed interrompe momentaneamente il cammino verso la terza posizione del raggruppamento.

I lupi assetati di punti arrivano alla gara reduci da 4 stop consecutivi, mentre i satanelli dal canto loro, da 7 risultati utili positivi. In line up, assenti Dell’Oglio, Auriletto e Kanoute, i biancoverdi di Rastelli si schierano con un 4-3-3 e con il tridente Trotta-Marconi- Russo alla ricerca della vittoria scacciacrisi. Somma, privo di Rizzo squalificato, sceglie Kontek, Di Pasquale, Rutjens in retroguardia, con chance per Frigerio e Odjer in mediana. Iacoponi a supporto di bomber Ogunseye.

Il primo tempo è quasi un monologo bianco verde, con il Foggia che pare la brutta copia di quello ammirato nelle precedenti uscite. L’ Avellino approccia bene la partita e al 9′ passa in vantaggio. Ricciardi scaglia uno spiovente per la testa di Marconi, traversa piena, sfera che giunge a D’Angelo, che con una zuccata fa centro. Gara in salita per i rossoneri con gli esterni Garattoni e Costa sul taccuino dei cattivi. Interessante conclusione di Tito, al 18′, che Thiam fa sua in due tempi. Gli uomini di Somma collezionano solo alcuni angoli senza rendersi pericolosi. Al 25′ ci prova su uno di questi Costa, con i pugni respinge Pane. Marconi, al 29′, di sinistro non trova lo specchio. Tito, al 34′, spara altissimo dai 20 metri. Iacoponi si fa vedere al 36′ ma il suo tentativo è debole, Pane senza problemi. Marconi tenta a giro, al 37′, sfera a lato. Quando si pensa che le squadre siano pronte per rientrare negli spogliatoi, l’Avellino raddoppia al 47′. Mazzocco crossa per Marconi che batte nuovamente l’estremo rossonero. C’è tempo per il giallo ad Ogunseye che diffidato salterà il Monopoli. Squadre al riposo sul 2-0.

Tutt’altra musica nella ripresa con un Foggia determinato ed agguerrito a riprendere la partita. Peralta per Frigerio per dare più peso offensivo ai rossoneri. Due prime chance per il bomber foggiano sono viziate da irregolarità. Al 55′ Costa spinge sulla propria corsia e serve Ogunseye che è anticipato in extremis. Il gol è nell’aria ed arriva al 59′. Peralta scaglia un traversone per il gigante del Foggia, il centravanti si libera di Moretti e supera il portiere irpino. Partita riaperta. Il Foggia è galvanizzato e alza il baricentro alla ricerca del pari. Petermann chiama all’intervento Pane, determinante in angolo. Lo stesso centrocampista al 72′, manda alto sulla traversa il suo nuovo tentativo. Un minuto dopo episodio chiave. Moretti è falloso su Iacoponi e penalty. Dal dischetto è freddissimo Ogunseye che fa 2-2 al 74′. La partita diventa nervosa ma l’inerzia pare essere del Foggia, che prova addirittura a vincerla. Viene espulso il tecnico Rastelli e fioccano i gialli. Petermann all’88 ha la ghiotta occasione per la vittoria. Il tiro del capitano è respinto dal portiere, Ogunseye si avventa sul pallone ma la rete è salvata quasi sulla linea. I lupi sventata la minaccia si riversano in avanti. Proteste per un presunto fallo di mani di Rutjens,al 90′. 60 secondi dopo è Di Gaudio a fare esplodere lo stadio, colpendo in modo sporco da sorprendere Thiam. Somma inserisce Battimelli e Markic che va ad improvvisarvi attaccante ma la mossa disperata non sortisce effetti. Finisce 3-2. L’Avellino esce dalla crisi , il Foggia si lecca le ferite ed è chiamato al riscatto mercoledì 15 marzo con il Monopoli, nel turno infrasettimanale.

Tabellini

Avellino: Pane, Tito, Russo (92’Aya), Benedetti, Mazzocco (76’Maisto), Casarini, Ricciardi, Trotta (76’Di Gaudio), Marconi, Moretti, D’Angelo (60’Matera). All. Rastelli.

Foggia: Thiam, Garattoni (75′ Bjarkason), Kontek(59′ Leo), Di Pasquale, Ogunseye, Petermann, Frigerio (46′ Peralta), Costa, Iacoponi, Odjer(94′ Markic), Rutjens (94′ Battimelli). All. Somma.

Reti: 9′ D’Angelo, 47′ Marconi, 59′ Ogunseye, 74′ Ogunseye rig., 91′ Di Gaudio

Ammoniti: Garattoni, Costa, D’ Angelo, Ogunseye, Mazzocco, Di Gaudio

Arbitro: sig. M. Saia (Palermo)

Assistenti: sigg. G. Dell’Orco (Policoro), M. Pressato (Latina)

A cura di Antonio Monaco