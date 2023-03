StatoQuotidiano, 12 marzo 2023. Inaugurata a Foggia la sezione “Pertini” del Nuovo partito Socialista italiano che ha visto la partecipazione del suo segretario nazionale Michele Simone, e di quello provinciale e cittadino Tonino Tancredi e Daniele Tucci. Un incontro molto partecipato, con amministratori dalla Capitanata e candidati alle prossime elezioni amministrative che si terranno il 14-15 maggio. In provincia di Foggia, sono 11 i comuni interessati fra cui Carapelle, Ascoli Satriano, Peschici, Bovino, Vico del Gargano.

Se l’appuntamento intermedio è quello delle amministrative di primavera, le elezioni su cui il centrodestra sta richiamando le truppe disperse sono quelle di Foggia, dopo lo scioglimento dell’amministrazione in carica e le provinciali, con coalizione divisa sul nome di due candidati e vittoria del presidente di centrosinistra Giuseppe Nobiletti.

Il lavoro di preparazione, con tavoli tematici, programmi, dibattitti e proposte comincerà, ufficialmente, nelle prossime settimane. L’idea di riorganizzazione e consultazione di tutte le parti coinvolte è stata di Gianni Di Lauro, ex amministratore comunale, già consulente politico, in campagna elettorale, della senatrice Annamaria Fallucchi, fra i partecipanti all’incontro d’inaugurazione in vico Fauno.

A tagliare il nastro, con la torta decorata dal garofano rosso, i vertici di Fdi, il deputato Giandonato Lasalandra, la stessa senatrice Fallucchi, Giannicola De Leonardis, il coordinatore provinciale di Fi Raffaele Di Mauro.

È questo il primo appuntamento pubblico cui si presenta il centrodestra dopo mesi in cui ogni componente della coalizione è andata avanti da sé, con singole assemblee programmatiche se non eclatanti divisioni come quella a Palazzo Dogana. I convenuti all’incontro hanno ribadito che “l’unità” dovrà essere la strategia vincente.

Paola Lucino, 12 marzo 2023