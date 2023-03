Polizia Locale Foggia: ancora controlli e sequestri nel Quartiere Ferrovia

Foggia, 12 marzo 2023 – Ancora controlli e sequestri nel Quartiere Ferrovia.

Nella serata del 12 marzo 2023, agenti della Polizia Locale di Foggia in assetto S.A.D. hanno effettuato intensi controlli nel Quartiere Ferrovia.

Sono stati eseguiti sequestri di merce usata venduta abusivamente in via Podgora per un totale di nr. 143 pezzi tra scarpe ed indumenti usati.

Nr.2 ambulanti sono stati sanzionati in piazza Cavour per la violazione alla L.R. n°24/2015 (Codice del Commercio) in quanto effettuavano vendita di merce in area interdetta. Agli stessi, oltre al sequestro amministrativo di nr.151 pezzi, sono stati contestati due ordini di allontanamento dalla zona per 48 ore “Daspo Urbano” cosi come previsto dalle Legge 48/2017.

Sotto i portici di piazzale Vittorio Veneto è stato smantellato un giaciglio e contestato nr. 1 Daspo Urbano per bivacco ed nr. 1 Daspo Urbano ad una prostituta con relativi ordini di allentamento dalla zona per 48 ore.

Effettuato anche un posto di controllo in piazzale Vittorio Veneto finalizzato al rispetto delle norme del Codice della Strada. Durante in controlli, accertate e sanzionate infrazioni relative alla sosta ed al mancato uso delle cinture di sicurezza.

Il Comandante,

Dott. Romeo Delle Noci

Fotogallery: