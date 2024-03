Vieste. È attivo nel comune di Vieste l’Ambulatorio Infermieristico, afferente al Distretto Socio Sanitario di Vico del Gargano.

Ubicato in Località Coppitella, il servizio è gestito dal team infermieristico composto da Angela Cicchetti, Isabella Danese, Maria Di Rodi, Filomena Vescera e Giuseppe Cariglia.

ATTIVITÀ

Nell’ambulatorio si effettuano le seguenti prestazioni infermieristiche:

medicazioni di lesioni cutanee, vascolari;

medicazioni delle ulcere del piede diabetico;

medicazioni di ferite chirurgiche e ustioni;

bendaggi;

gestione e medicazione di accessi vascolari,

stomie (tracheo-uro-colonstomie);

somministrazione della terapia sottocutanea, intramuscolare e endovenosa;

educazione sanitaria.

COME ACCEDERE

L’ambulatorio è operativo il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Il martedì e il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

Vi si accede attraverso impegnativa del Medico di Medicina Generale con codice relativo alla prestazione da effettuare.

La persona sarà presa in carico dagli infermieri con definizione del Piano Assistenziale Individualizzato (PAI).

Per informazioni contattare l’ambulatorio al numero 0884.711216 oppure scrivere ad: ambinfdssvieste@aslfg.it.