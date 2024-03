Monte Sant’Angelo. “Con questa intitolazione è come se ci avessero ridato in vita Michela”. Queste le parole di Nunzio Gatta, papà di Michela, la 16enne scomparsa a New York nel 1999 mentre danzava con un gruppo folk locale in un evento promosso dalla Regione.

I genitori acconsentirono alla donazione degli organi che salvarono più di 50 persone. 25 anni fa fu la prima donatrice della città.

“Michela è un grande esempio per tutti noi” – ha detto il Sindaco, Pierpaolo d’Arienzo.

Alla cerimonia di intitolazione ha preso parte anche l’Arcivescovo Padre Franco Moscone, il Presidente del Consiglio comunale Michele Ciuffreda e diversi consiglieri e assessori, la mamma Anna, il fratello Piero e la sorella Felicia.