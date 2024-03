CERIGNOLA (FOGGIA) – Sono entrati da un cortiletto interno, hanno forzato l’ingresso e hanno fatto razzia di tutto ciò che hanno trovato sul loro cammino.

Ennesimo furto a Cerignola e ancora una volta sono le attività produttive ad essere prese di mira.

Questa mattina la scena che si è presentata gli occhi dei titolari e dei dipendenti della ludoteca “In fondo al mare”, in zona Picchiarelli, è stata tragica.

Sono stati rubati stereo, televisori, aspirapolveri, elettrodomestici vari e ci è stato perfino il tentativo di asportare un frigorifero.

I ladri hanno portato via anche dei giocattoli destinati ai bambini.

“Da una parte c’è rabbia perché si ruba anche in un posto dove i bambini giocano e si divertono; dall’altra parte c’è sconforto, abbiamo pianto perché ci eravamo spostati da poco e avevamo investito tanto.

Hanno rubato cose nuove, appena comprate.

Hanno aperto i frigoriferi, hanno bevuto a canna lasciando le bottiglie, una cosa incredibile”, raccontano dalla ludoteca.

I malviventi hanno sfondato le porte interne, hanno divelto infissi e abbattuto saracinesche.

Una vera e propria scena di devastazione. “Non sappiamo cosa cercassero: hanno perfino rubato un salvadanaio che conteneva 1 euro e 85 centesimi”.

“Lì per lì ci ha toccato il pensiero di voler chiudere perché in questo paese ormai non si può fare niente, nemmeno una cosa così pulita verso i bambini.

Non siamo proprio dell’umore, siamo spaventati. Ieri sera abbiamo festeggiato un compleanno, poi stamattina il devasto.

Non abbiamo più niente, ormai si sta così: si lavora male e si vive male”.

“Viviamo nel terrore e nella paura, lasciamo un’attività e la mattina non troviamo più niente. Solo lacrime”, dicono gli operatori della ludoteca “In fondo al mare”.